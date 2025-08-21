Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге озвучили список улиц, которые осветят до конца года

В текущем году в Екатеринбурге планируется модернизировать и построить сеть уличного освещения на протяженности 103 километра.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

К обустройству освещения приступят на улицах Розы Люксембург, Тверитина, Среднеуральской и Кимовской. Также будут обустроены линии в поселках Полеводство и Садовый.

На данный момент ведутся работы на улицах Специалистов, Грибоедова, Чистопольской, Георгиевской, Торговой, Шишимской, Механизаторов, Дальневосточной, на подходах к школе № 151.

Обустраивается освещение в летнем парке «Уралмаш», сквере Бориса Рыжего, парке 50-летия ВЛКСМ, Дендропарке на Первомайской, сквере по Хибиногорском, на набережной Верх-Исетского пруда. Планируется осветить поселок Изоплит, Нижнеисетский, Елизавет и так далее.

«МК-Урал» ранее писал, что на станциях Свердловской железной дороги реализуют программу по замене приборов наружного освещения на энергосберегающие светильники. Свыше 5 тысяч осветительных приборов старого образца с галогенными, люминесцентными и обычными лампами накаливания поменяют на современные светодиодные устройства.

На первом этапе — с июня 2025 года по март 2026 года — установят энергосберегающие источники освещения на 15 станциях.