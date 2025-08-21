В Екатеринбурге озвучили список улиц, которые осветят до конца года

«МК-Урал» ранее писал, что на станциях Свердловской железной дороги реализуют программу по замене приборов наружного освещения на энергосберегающие светильники. Свыше 5 тысяч осветительных приборов старого образца с галогенными, люминесцентными и обычными лампами накаливания поменяют на современные светодиодные устройства.