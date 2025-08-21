В Екатеринбурге озвучили список улиц, которые осветят до конца года

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
К обустройству освещения приступят на улицах Розы Люксембург, Тверитина, Среднеуральской и Кимовской. Также будут обустроены линии в поселках Полеводство и Садовый.
На данный момент ведутся работы на улицах Специалистов, Грибоедова, Чистопольской, Георгиевской, Торговой, Шишимской, Механизаторов, Дальневосточной, на подходах к школе № 151.
Обустраивается освещение в летнем парке «Уралмаш», сквере Бориса Рыжего, парке 50-летия ВЛКСМ, Дендропарке на Первомайской, сквере по Хибиногорском, на набережной Верх-Исетского пруда. Планируется осветить поселок Изоплит, Нижнеисетский, Елизавет и так далее.
«МК-Урал» ранее писал, что на станциях Свердловской железной дороги реализуют программу по замене приборов наружного освещения на энергосберегающие светильники. Свыше 5 тысяч осветительных приборов старого образца с галогенными, люминесцентными и обычными лампами накаливания поменяют на современные светодиодные устройства.
На первом этапе — с июня 2025 года по март 2026 года — установят энергосберегающие источники освещения на 15 станциях.