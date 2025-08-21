Ричмонд
Умерла режиссер-документалист Элла Давлетшина

Кинорежиссер-документалист Элла Давлетшина умерла в возрасте 77 лет.

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Кинорежиссер-документалист Элла Давлетшина скончалась в среду в возрасте 77 лет после продолжительной болезни, сообщается в Telegram-канале Союза кинематографистов РФ.

«Двадцатого августа 2025 года на 78-м году после продолжительной болезни не стало Эллы Хамзиничны Давлетшиной (1947−2025), замечательного, яркого, талантливого человека», — говорится в сообщении.

По данным Союза кинематографистов РФ, в 1984 году Давлетшина переехала в Новосибирск и начала работать на Западно-Сибирской студии кинохроники, где возглавляла выпуск киножурнала «Сибирь на экране», а затем начала работать в качестве режиссёра.

Давлетшина — участник и создатель нескольких кинематографических проектов, среди которых «Сибирь — Аляска», международные мастерские «Документы без границ». Наиболее значимым ее проектом стал международный фестиваль в Новосибирске «Встречи в Сибири», президентом которого она была со дня его образования в сентябре 1996 года.

Давлетшина также была создателем Новосибирского Дома документального кино.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Эллы Давлетшиной», — добавили в сообщении.

