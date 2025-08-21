Умерла режиссер-документалист Элла Давлетшина

Давлетшина — участник и создатель нескольких кинематографических проектов, среди которых «Сибирь — Аляска», международные мастерские «Документы без границ». Наиболее значимым ее проектом стал международный фестиваль в Новосибирске «Встречи в Сибири», президентом которого она была со дня его образования в сентябре 1996 года.