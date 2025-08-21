В Красночикойском округе Забайкалья откроют две модельные библиотеки

С другой стороны, в детской библиотеке обустроят залы «Встреча холл» и «Веселый дворик». Они будут предназначены для детей младше десяти лет. Для ребят постарше создадут пространство «Вундеркинд+». Там обустроят компьютерную зону. При этом одно из мест адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Одну из стен украсит карта России в виде нейросети, а вторую — имитация большого экрана смартфона. Также для любителей фильмов оборудуют мини-кинотеатр «Волшебный луч». Более того, в библиотеке можно будет ознакомиться с краеведческой литературой. Для этого в учреждении обустроят зону «Кедровкины кладовки».