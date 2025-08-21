В Красночикойском округе Забайкалья откроют две модельные библиотеки

Центральная и детская библиотеки в селе Красный Чикой в Забайкальском крае станут модельными после модернизации по нацпроекту «Семья». Работы завершат к 1 октября, сообщили в региональном министерстве культуры.
Для межпоселенческой центральной библиотеки выбрали название «Чикой — навсегда». В учреждении обустроят несколько зон. Например, на базе пространства «Библиомикс» появятся краеведческое, правовое и языковое объединения. Кроме того, в библиотеке оборудуют площадку «Диалог поколений». Там опытные специалисты из разных сфер будут встречаться с молодежью села.
Также в этой библиотеке откроют большой читальный зал с киноклубом «Черника». Более того, в учреждении оборудуют коворкинг-центр. Вдобавок ко всему в библиотеке появится клуб компьютерной грамотности «Цифра. Ру». Подчеркивается, что для учреждения уже закупили более 1,5 тыс. экземпляров художественных, отраслевых и справочных изданий.
С другой стороны, в детской библиотеке обустроят залы «Встреча холл» и «Веселый дворик». Они будут предназначены для детей младше десяти лет. Для ребят постарше создадут пространство «Вундеркинд+». Там обустроят компьютерную зону. При этом одно из мест адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Одну из стен украсит карта России в виде нейросети, а вторую — имитация большого экрана смартфона. Также для любителей фильмов оборудуют мини-кинотеатр «Волшебный луч». Более того, в библиотеке можно будет ознакомиться с краеведческой литературой. Для этого в учреждении обустроят зону «Кедровкины кладовки».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.