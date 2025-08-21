В селе Чигири Амурской области к 1 сентября обновят улицу Красную

Ремонт улицы Красной в селе Чигири в Амурской области планируют завершить к 1 сентября при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
На участке улицы протяженностью 750 м уложат новый асфальт и тротуарную плитку. Также специалисты установят бордюр, ограждения и знаки, нанесут разметку. Им предстоит работать в две смены, чтобы успеть открыть дорогу к началу учебного года. Затем на этом участке смонтируют освещение и обустроят автобусные остановки. Эти работы будут выполнены к 10 сентября.
«Данные меры необходимы для обеспечения безопасного и комфортного подъезда к школе учащихся и всех участников дорожного движения в предстоящем учебном году. Подрядчик стремится как можно скорее завершить строительство дороги», — отметил руководитель «Амурупрадора» Антон Опарин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.