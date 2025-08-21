В селе Чигири Амурской области к 1 сентября обновят улицу Красную

На участке улицы протяженностью 750 м уложат новый асфальт и тротуарную плитку. Также специалисты установят бордюр, ограждения и знаки, нанесут разметку. Им предстоит работать в две смены, чтобы успеть открыть дорогу к началу учебного года. Затем на этом участке смонтируют освещение и обустроят автобусные остановки. Эти работы будут выполнены к 10 сентября.