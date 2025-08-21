Путин поручил обеспечить ВС России оборудованием для консервирования еды

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ подготовить предложения об обеспечении подразделений ВС РФ современным мобильным оборудованием для консервирования еды в полевых условиях.
Соответствующий перечень поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения «Народный фронт “За Россию” 6 июля 2025 года опубликован на сайте Кремля.
«Минобороны России подготовить при участии Общероссийского общественного движения “Народный фронт “За Россию” и представить предложения об обеспечении подразделений Вооруженных Сил РФ современным мобильным оборудованием для консервирования пищевых продуктов в полевых условиях”, — говорится в перечне поручений.