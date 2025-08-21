«Если нас услышат». Зачем Ленобласть двигает КАД-2

На встрече с жителями Всеволожского района председатель областного комитета по дорожному хозяйству Денис Седов прокомментировал предложение губернатора Ленобласти отложить реализацию второго этапа КАД-2. Тема чувствительная и для жителей района, и для региональной власти. Первый этап КАД-2 протяженностью 87 километров планируют строить от платной магистрали М-11 «Нева» до поселка Кузьмоловский.
По нашему пониманию, дальше машины все должны будут уйти на А-181, на федеральную дорогу. Чтобы они не шли по тем зонам, где у нас парки, особо охраняемые территории, где у нас живут уже люди. Чтобы ни у кого не надо было изымать участки.
О предложении главы Ленобласти отложить реализацию второго этапа КАД-2 стало известно 5 августа.
— Прошло чуть больше двух недель, есть ли ответ от федеральной власти? — спросил 21 августа 47news Дениса Седова.
— Пока ждем. Это такая никем не регламентированная история. Нашему влиянию точно никак не поддается. Вопросами трассировки занимается госкомпания «Автодор» (подведомственна Минтрансу России — ред.). Они, в свою очередь, согласуют действия с аппаратом правительства Российской Федерации. Запланированы проектные работы, заложены деньги. К сожалению, за один день такие решения не принимаются.
— Если кратко, какие альтернативы?
— Мы заявили свою позицию: предложенная сейчас трасса не устраивает ни жителей, ни правительство Ленинградской области. Предлагаем подумать над другими вариантами. Со своей стороны просим рассмотреть возможность капитального ремонта региональной дороги «Санкт-Петербург — Матокса» в направлении А-181. Сделать ее соответствующей нормативу, четырехполосной. Либо проложить новую, по участку, на котором сейчас расположен полигон Минобороны. Просим инициировать обсуждение с ведомством новой трассировки КАД-2.
Текущая схема трассировки предполагает, что КАД-2 пройдет вдоль Токсово. В предложенном Александром Дрозденко решении говорится о прокладке дороги мимо озера Хепоярви, не задевая его, до пересечения с автомобильной трассой А-181. У второго этапа КАД-2 пока нет конкретных сроков реализации.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о письме вице-губернатора Евгения Барановского в Минтранс, которым он отказывался согласовать первоначальную трассировку КАД-2 по формальным причинам — из-за недостаточности материалов. В частности, не учтено, что вторая кольцевая пройдет в границах планируемых особо охраняемых природных территорий и заденет объект культурного наследия «Дорога Жизни». В свою очередь, Минобороны сообщало, что дорога затрагивает территорию Ржевского полигона и полигона Елизаветинка, и также призывало учитывать эту информацию.
Добавим, КАД-2 предполагается включить в каркас скоростных платных автодорог, которые строятся в Петербурге и области. Речь идет о Широтной магистрали скоростного движения (есть несколько вариантов ее подключения ко второй кольцевой) и о магистрали М-7: ее тоже хотят в перспективе увязать с КАД-2 в районе трассы «Сортавала».
