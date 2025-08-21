Создано отечественное сырье для производства коллоидных квантовых точек

Для решения этой проблемы химики из МФТИ провели серию экспериментов, в рамках которых им удалось показать, что необходимые материалы для получения «зеленых» квантовых точек можно получать, растворяя элементарную серу в непредельном углеводороде децене-1, который производится в РФ. Реакции между созданным учеными сырьем и солями индия позволили им получить наночастицы, похожие по форме на пирамиды или усеченные пирамиды и способные активно взаимодействовать со светом.