Дворцовая площадь впервые превратилась в огромное футбольное поле «Зенита»

«Фестиваль только начался, но народу тут очень много. Приходят семьи, но в основном дети и подростки. Все находят себе развлечения в другой зоне с играми, пока тренировка еще не началась. Есть конкурсы и викторины, связанные с футболом», — передает журналист.
На Дворцовой оборудовали сцену, на которой зажигали людей барабанщики. Народ пел кричалки, а группа поддержки развивала флаг.
«Трибуны полные под завязку. На поле вышел состав команды “Зенита-2” с тренерами. У капитана и тренеров есть головные микрофоны, мы в моменте будем слышать всю их тренировку», — рассказывает Камилла.
«СЮДА», «ААААА», «ИГРАЙ» — раздаются звуки от микрофона капитана на весь центр города.
Один из игроков сказал, что им надо привыкнуть к полю и тогда все начнет получаться. Новая обстановка оказалась непривычной для футболистов. И ведь действительно, когда игра разворачивалась прямо возле Зимнего дворца?
Артем Касимов, капитан ФК «Зенит-2», сказал, что изначально команда не поняла, как будет проходить открытая тренировка на Дворцовой площади, потому что тяжело представить футбольное поле в таком месте.
Футболисты играли в «пятнашки», «касания». Один раз мяч улетел в людей за трибунами, но потом его вернули обратно. Все пришли с флагами, шарфами и раскрашенные. Дети пришли с мячами, футболками, блокнотами, чтобы получить памятные автографы.
Денис Терентьев, игрок «Зенит-2», рассказал, что ему очень важно сегодня играть на таком поле на Дворцовой.
«У нас есть сегодня есть уникальная возможность, хорошая погода, много болельщиков, людей. В первый раз так можно поиграть в центре, на Дворцовой площади», — рассказал Терентьев и добавил, что постоянно находил разные места для тренировок.
«И на улицах города Питера, и там в центре где-то находил какие-то стеночки, отрабатывал пасы, передачи. Так что везде, где попадалось, и в центре, и на окраинах», — поделился Терентьев.
Один из футболистов кинул мяч дедушке, но потом его забрал стюард забрал и сказал, что «мячи мы не отдаем». Мужчина сказал, что этот мяч напомнил ему молодость.
Во время автограф-сессии журналист «МК в Питере» подошел к футболистам и спросил, что больше всего понравилось им в сегодняшней тренировке. Почти все отметили особую атмосферу, место и болельщиков. Футбол сближает людей.
Также прошла тренировка юных воспитанников школы «Зенита». В «Чемпионике» есть одна девочка в команде — Полина, левый полузащитник. Она три года уже играет. Ведущий назвал ее «юной футбольной принцессой».