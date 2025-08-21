В «Артеке» пройдёт День Свердловской области

В «Артеке» 10 сентября состоится День Свердловской области. Он будет приурочен к 100-летию этого международного детского центра, написал в соцсетях врио губернатора Денис Паслер.
В лагере на главной открытой площадке запланирован большой праздничный концерт. В нём примут участие ансамбль танца «Улыбка» и Хор выпускников капеллы мальчиков и юношей. Оба коллектива относятся к Свердловской государственной детской филармонии.
Дружба капеллы и «Артека» началась в 1982 году. Тогда капелле присвоили звание лауреатов премии ВЛКСМ, а также наградили поездкой на международную смену в «Артек». И сейчас тот легендарный состав Капеллы и готовится снова приехать в лагерь уже в качестве исполнителей.