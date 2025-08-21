В «Артеке» пройдёт День Свердловской области

Дружба капеллы и «Артека» началась в 1982 году. Тогда капелле присвоили звание лауреатов премии ВЛКСМ, а также наградили поездкой на международную смену в «Артек». И сейчас тот легендарный состав Капеллы и готовится снова приехать в лагерь уже в качестве исполнителей.