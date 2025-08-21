Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дыбенко продлят до Октябрьской набережной

Это должно разгрузить дворовые дороги.

Источник: Официальный сайт Городской администрации Санкт-Петербурга

В Невском районе Петербурга улицу Дыбенко планируют продлить от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной, чтобы связать магистрали и разгрузить дворовые проезды. Сейчас участок между ними фактически отсутствует — здесь ранее располагалась промзона, а с 2010‑х активно строится жилье.

Часть дороги длиной 300 метров строит за свой счет застройщик ЖК на Дыбенко, 8. Уточняется, что работы завершат до конца 2025 года.

Еще 500 метров и полноценный выход к набережной город построит в 2027—2030 гг. Улица станет четырехполосной, временную разворотную петлю у дома № 5 демонтируют.

В планах также новая Архивная улица и съезды под Октябрьским путепроводом для удобного выезда к Володарскому мосту. Об этом сообщили spbvedomosti.ru.