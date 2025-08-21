Дыбенко продлят до Октябрьской набережной

В Невском районе Петербурга улицу Дыбенко планируют продлить от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной, чтобы связать магистрали и разгрузить дворовые проезды. Сейчас участок между ними фактически отсутствует — здесь ранее располагалась промзона, а с 2010‑х активно строится жилье.
Часть дороги длиной 300 метров строит за свой счет застройщик ЖК на Дыбенко, 8. Уточняется, что работы завершат до конца 2025 года.
Еще 500 метров и полноценный выход к набережной город построит в 2027—2030 гг. Улица станет четырехполосной, временную разворотную петлю у дома № 5 демонтируют.
В планах также новая Архивная улица и съезды под Октябрьским путепроводом для удобного выезда к Володарскому мосту. Об этом сообщили spbvedomosti.ru.