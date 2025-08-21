Дыбенко продлят до Октябрьской набережной

В Невском районе Петербурга улицу Дыбенко планируют продлить от Дальневосточного проспекта до Октябрьской набережной, чтобы связать магистрали и разгрузить дворовые проезды. Сейчас участок между ними фактически отсутствует — здесь ранее располагалась промзона, а с 2010‑х активно строится жилье.