В какой области Беларуси больше всего больных ВИЧ? В Белстате ответили

По данным Белстата, которые, в свою очередь, им предоставило Министерство здравоохранения, на конец 2024 года в Беларуси было зарегистрировано 36,3 тысячи людей с ВИЧ. При этом в республике с каждым годом таких больных становится меньше, заверила Инна Медведева. Она добавила, что если в 2014 году впервые зарегистрированных было 1,8 тысячи человек, то в 2024 — 1,2 тысячи.