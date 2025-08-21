В какой области Беларуси больше всего больных ВИЧ? В Белстате ответили

По данным Белстата, которые, в свою очередь, им предоставило Министерство здравоохранения, на конец 2024 года в Беларуси было зарегистрировано 36,3 тысячи людей с ВИЧ. При этом в республике с каждым годом таких больных становится меньше, заверила Инна Медведева. Она добавила, что если в 2014 году впервые зарегистрированных было 1,8 тысячи человек, то в 2024 — 1,2 тысячи.
«Если говорить о региональном разрезе, то количество (ВИЧ-инфицированных. — Прим. Ред.) выше у Гомельской области, а следом уже идут Минск и Минская область», — отметила председатель Белстата.
Много ли в Беларуси умирает от последствий, связанных с ВИЧ?
К слову, ранее медики рассказали, что от последствий ВИЧ-инфекции зя январь-ноябрь 2024 года в Минске умерло 43 человека. По словам врача-инфекциониста Анна Шаметько, в стране имеется доступ к современному антиретровирусному лечению для людей, живущих с ВИЧ с 2018 года. Это, по её мнению, является основной профилактикой от смертности по причине вируса иммунодефицита.