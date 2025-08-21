Ричмонд
Новосибирцев пригласили оценить работу местных властей

Жители Новосибирской области могут выразить мнение о работе руководителей муниципальных округов и качества услуг до конца 2025 года.

В Новосибирской области стартовал опрос населения по оценке деятельности глав муниципальных округов, районов и унитарных предприятий, предоставляющих услуги жителям, пишет Горсайт.

Жителям предлагают оценить работу органов власти по трем направлениям: транспортное обслуживание, состояние дорог и качество жилищно-коммунальных услуг, включая теплоснабжение, водо- и электроснабжение, а также газ.

Принять участие в опросе можно до 31 декабря 2025 года, авторизовавшись на портале Госуслуги.

Цель инициативы — собрать обратную связь и определить, насколько эффективно местные власти обеспечивают население необходимыми услугами.