Хуснуллин рассказал о средствах, направленных на модернизацию ЖКХ

«Сегодня провел штаб с губернаторами. С коллегами одобрили новые проекты, которые будут реализованы за счет казначейских инфраструктурных кредитов в 19 регионах. Сумма — более 41 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на модернизацию ЖКХ в стране и на комплексное развитие Дальнего Востока и Арктики. Конкретные проекты для улучшения жизни людей», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.