Хуснуллин рассказал о средствах, направленных на модернизацию ЖКХ

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Более 41 миллиарда рублей казначейских инфраструктурных кредитов направят на проекты в 19 регионах России, которые затрагивают, в том числе, модернизацию ЖКХ в стране и комплексное развитие Дальнего Востока и Арктики, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Сегодня провел штаб с губернаторами. С коллегами одобрили новые проекты, которые будут реализованы за счет казначейских инфраструктурных кредитов в 19 регионах. Сумма — более 41 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на модернизацию ЖКХ в стране и на комплексное развитие Дальнего Востока и Арктики. Конкретные проекты для улучшения жизни людей», — написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам вице-премьера, на штабе одобрили распределение субсидий на развитие дорог на 2026−2028 годы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».