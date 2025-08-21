Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

День независимости Узбекистана объявлен памятной датой в Вашингтоне

Мэр Вашингтона Мириэл Баузер официально объявила 1 сентября «Днем 34-й годовщины независимости Узбекистана», сообщило ИА «Дунё».

Глава города подписала декларацию, приуроченную к национальному празднику республики. В документе отмечается, что США были одними из первых, кто признал независимость страны.

По словам Баузер, объявление 1 сентября «Днем 34-й годовщины независимости Узбекистана» отражает укрепляющееся стратегическое партнерство и все более тесные связи между двумя народами.

В мэрии отметили, что с обретения независимости Узбекистан последовательно развивает экономику, укрепляет связи с мировым сообществом и строит общество на принципах мира, солидарности и взаимного уважения.

Отдельная благодарность была выражена посольству Узбекистана в Вашингтоне за вклад в развитие культурного обмена и продвижение двусторонних отношений.