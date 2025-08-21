День независимости Узбекистана объявлен памятной датой в Вашингтоне

Глава города подписала декларацию, приуроченную к национальному празднику республики. В документе отмечается, что США были одними из первых, кто признал независимость страны.
По словам Баузер, объявление 1 сентября «Днем 34-й годовщины независимости Узбекистана» отражает укрепляющееся стратегическое партнерство и все более тесные связи между двумя народами.
В мэрии отметили, что с обретения независимости Узбекистан последовательно развивает экономику, укрепляет связи с мировым сообществом и строит общество на принципах мира, солидарности и взаимного уважения.
Отдельная благодарность была выражена посольству Узбекистана в Вашингтоне за вклад в развитие культурного обмена и продвижение двусторонних отношений.