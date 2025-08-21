В Свердловской области акция «Ночь кино» пройдет на 180 площадках

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет 23 августа на 180 площадках в Свердловской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в региональном департаменте информационной политики.
Свердловская область традиционно входит в топ-5 самых активных регионов России по количеству участников и охвату аудитории. За девять лет проведения акции в кинопоказах приняли участие более 257 тыс. уральцев.
«С каждым годом “Ночь кино” все глубже встраивается в культурную повестку региона. Это событие, которое не только прививает любовь к отечественному кино, но и делает культуру по-настоящему доступной — особенно для жителей небольших городов и сел. Мы видим в этом проекте мощный ресурс для воспитания и просвещения», — отметила заместитель министра культуры региона Лариса Вакарь.
Программа юбилейной акции охватывает все возрастные категории и включает бесплатные показы трех новых фильмов российского производства, среди которых военная драма Максима Бриуса «Группа крови», семейное фэнтези по книгам Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и музыкальный байопик о великом русском поэте «Пророк. История Александра Пушкина».
Абсолютным лидером по количеству площадок «Ночи кино» стал Богдановичский муниципальный округ с 12 местами просмотра. В Красноуфимском районе и Артинском муниципальном округе будут работать 10 кинозалов. В Екатеринбурге акция пройдет на 14 площадках, включая Дом Кино, Свердловский областной фильмофонд, кинотеатры «Премьер Зал» и «Киноплекс». Кроме того, 14 открытых площадок будут расположены в Верхнем Тагиле, Первоуральске, Серове, Туринске, Камышлове и других населенных пунктах области. Полный список мест доступен на сайте. Кроме кинопоказов, зрителей ждут дополнительные культурно-массовые мероприятия — концерты, выставки, викторины, творческие встречи. На все мероприятия вход свободный.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.