В Свердловской области акция «Ночь кино» пройдет на 180 площадках

Абсолютным лидером по количеству площадок «Ночи кино» стал Богдановичский муниципальный округ с 12 местами просмотра. В Красноуфимском районе и Артинском муниципальном округе будут работать 10 кинозалов. В Екатеринбурге акция пройдет на 14 площадках, включая Дом Кино, Свердловский областной фильмофонд, кинотеатры «Премьер Зал» и «Киноплекс». Кроме того, 14 открытых площадок будут расположены в Верхнем Тагиле, Первоуральске, Серове, Туринске, Камышлове и других населенных пунктах области. Полный список мест доступен на сайте. Кроме кинопоказов, зрителей ждут дополнительные культурно-массовые мероприятия — концерты, выставки, викторины, творческие встречи. На все мероприятия вход свободный.