Суд запретил мемы про цыган, в том числе с цитатой из фильма «Большой куш»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Останкинский суд Москвы запретил ряд разжигающих ненависть к цыганам сайтов, в том числе мемы с цитатой из фильма «Большой куш», сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.