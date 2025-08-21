Ричмонд
Суд запретил мемы про цыган, в том числе с цитатой из фильма «Большой куш»

Суд в Москве запретил мемы, разжигающие ненависть к цыганам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Останкинский суд Москвы запретил ряд разжигающих ненависть к цыганам сайтов, в том числе мемы с цитатой из фильма «Большой куш», сказано в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

С соответствующим иском в суд обратился прокурор. Он указал, что изображения и статьи «содержат высказывания, направленные на разжигание межнациональной розни и осложнение миграционной политики».

Среди признанных судом к распространению в России изображений — мемы с цитатой «Ненавижу … цыган» из фильма «Большой куш» Гая Ричи.

Как указано в материалах, важной задачей является предотвращение любых форм дискриминации по национальной принадлежности и формирование в обществе атмосферы неприятия пропаганды и оправдания экстремистской идеологии, ксенофобии, национальной или религиозной исключительности.