Нижегородский изготовитель спецтехники внедрит бережливые технологии

«В Нижегородской области 11 производителей автотранспорта используют инструменты федерального проекта “Производительность труда” национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”. Многие предприятия уже прошли полный цикл внедрения бережливых технологий и смогли существенно улучшить свои показатели. К примеру, компания “Автомаш” увеличила выработку на 13%, “ИнвестАвто” — на 19%, а “Смартэко” — на 60%», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.