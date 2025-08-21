Нижегородский изготовитель спецтехники внедрит бережливые технологии

Компания «Комплексные транспортные технологии» из Нижнего Новгорода стала 295-м участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Эксперты Федерального центра компетенций будут работать на площадке компании в течение полугода. Совместно с командой предприятия специалисты проанализируют все процессы, определят узкие места и предложат пути улучшения качества работы. Параллельно сотрудники предприятия обучатся основам бережливого производства.
«В Нижегородской области 11 производителей автотранспорта используют инструменты федерального проекта “Производительность труда” национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”. Многие предприятия уже прошли полный цикл внедрения бережливых технологий и смогли существенно улучшить свои показатели. К примеру, компания “Автомаш” увеличила выработку на 13%, “ИнвестАвто” — на 19%, а “Смартэко” — на 60%», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.