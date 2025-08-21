В поселке Горном Ставропольского края завершили ремонт школы

Школу № 21 отремонтировали в поселке Горном Ставропольского края в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в правительстве региона.
В здании обновили инженерные коммуникации, выполнили внутренние и внешние отделочные работы и закупили современное оборудование. Кроме того, за счет средств местного бюджета установили новое ограждение. Подрядная организация завершает благоустройство территории и расстановку мебели в здании.
«Участвуем в нацпроекте, чтобы создать для обучения детей современную и комфортную образовательную среду. Уже в сентябре запланирована закладка фруктового сада, где ребята смогут получать практические знания», — отметил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
Напомним, также по нацпроекту «Молодежь и дети» в этом году завершат ремонт школы № 2 в станице Суворовской. Всего в Ставропольском крае продолжается обновление 31 школы.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.