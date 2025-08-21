Гендиректора башкирского предприятия похитил 770 тысяч рублей на организации детского питания

Однако лагеря работали только в будние, но, несмотря на это, по указанию пока еще неустановленного должностного лица местной администрации, директоры учреждений подписали акты о выполнении работ в полном объеме, что позволило предпринимателю получить оплату за фактически непредоставленные услуги.