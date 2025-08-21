Гендиректора башкирского предприятия похитил 770 тысяч рублей на организации детского питания

В Башкирии завели уголовное дело по факту крупного мошенничества при организации питания детей в пришкольных лагерях Бирского района. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
По данным ведомств, в мае-июне этого года между 13 школами района и ООО «Общепит» были заключены договоры на организацию питания в лагерях дневного проживания. Согласно контрактам, дети должны были получать горячее питание ежедневно, включая выходные и праздничные дни.
Однако лагеря работали только в будние, но, несмотря на это, по указанию пока еще неустановленного должностного лица местной администрации, директоры учреждений подписали акты о выполнении работ в полном объеме, что позволило предпринимателю получить оплату за фактически непредоставленные услуги.
Общая сумма незаконно полученных средств превысила 770 тысяч рублей. Генеральный директор коммерческой организации «Общепита» задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления и возможных соучастников. Прокуратура отмечает, что действиям представителей органа местного самоуправления также будет дана уголовно-правовая оценка.
