Участника «Времени героев» назначили замгендиректора «РосСтройКонтроля»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Герой России, участник программы «Время героев» Залибек Умаев назначен заместителем генерального директора «РосСтройКонтроля», сообщается в официальном Telegram-канале программы.
«Герой России, Кавалер двух орденов Мужества, участник программы “Время героев” Залибек Умаев назначен заместителем генерального директора “РосСтройКонтроля”, — говорится в сообщении.
Комментируя свое назначение, Умаев высоко оценил знания и навыки, полученные в ходе обучения.
«Программа “Время героев” открывает новые возможности, позволяет получить фундаментальные знания в государственном управлении, перенять уникальный опыт у лучших управленцев и специалистов в разных областях федерального и регионального уровня», — сказал боец.
Его наставником в ходе обучения стал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
«Залибек Касумович прошел серьезный путь: военная служба, в том числе в инженерных войсках, участие в специальной военной операции, два Ордена Мужества, звание Героя России. Его умение решать сложнейшие задачи, работать в условиях высокой ответственности и внимательность к деталям — именно то, что нужно нам в строительной отрасли», — отметил Хуснуллин.
Вице-премьер РФ добавил, что участник «Времени героев» успешно прошел стажировку в правительстве и в подведомственных структурах, изучил процессы изнутри и проявил себя настоящим профессионалом.
За выполнение боевых задач Умаев был удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден двумя орденами Мужества и медалью Суворова.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.