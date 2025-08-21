В кубанской станице Новогражданской откроют обновленную школу

В школе отремонтировали кабинеты труда для мальчиков и девочек, в них обустроили специализированные мастерские со станками, кухонной техникой и швейными машинками. В учебных кабинетах, гардеробной и актовом зале установили новую мебель, также современное оборудование приобрели для спортивного и тренажерного залов. Кроме того, в классах установили интерактивные комплексы, компьютеры, сделали учебную лабораторию и закупили пособия для практических занятий по всем предметам.