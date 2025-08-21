В кубанской станице Новогражданской откроют обновленную школу

Школу № 11 имени Р. Д. Лемешко в станице Новогражданской Краснодарского края откроют 1 сентября после ремонта, выполненного в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Выселковского района.
В школе отремонтировали кабинеты труда для мальчиков и девочек, в них обустроили специализированные мастерские со станками, кухонной техникой и швейными машинками. В учебных кабинетах, гардеробной и актовом зале установили новую мебель, также современное оборудование приобрели для спортивного и тренажерного залов. Кроме того, в классах установили интерактивные комплексы, компьютеры, сделали учебную лабораторию и закупили пособия для практических занятий по всем предметам.
«Хочется отметить, что благодаря национальному проекту в школе преобразились не только учебные кабинеты, но и вспомогательные помещения. Более 70% площади образовательной организации получат современный стиль и функциональность», — прокомментировала начальник управления образования администрации Выселковского района Лариса Семина.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.