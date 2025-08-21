Беларусь лидирует по числу заявок на международную премию «Евразия»

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Прием заявок для участия в Международной премии «Евразия» с призовым фондом в 25 миллионов российских рублей завершится 31 августа. Об особенностях проекта члены наблюдательного совета премии «Евразия» рассказали в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
Премия направлена на общественное признание и поддержку личностей и организаций, внесших значительный вклад в социальное, экономическое и кросс-культурное развитие стран Евразии, продвижение народной дипломатии, сохранение исторической памяти и преодоление информационных барьеров между государствами постсоветского пространства.
Председатель центрального совета общественной организации «Движение Союз», член наблюдательного совета Международной премии «Евразия» Сергей Лущ особо подчеркнул, что подать заявку и принять участие в проекте может любой житель Беларуси.
«Это может быть просто физическое лицо, организация, общественный институт или же проектная группа. В Беларуси очень много талантливых людей. Возраст участников 18+. И дальше мы никого, в общем-то, не ограничиваем. Любой может человек заявиться и принять участие», — сказал Лущ.
Так же он отметил, что можно подать заявку, как говорится в расхожей поговорке, не только за себя, но и за того парня.
«Очень часто сталкиваемся с вопросом, мол, как это я сам себя буду презентовать? Люди, в основном, у нас очень скромные, часто стесняются свою инициативу выдвинуть. Поэтому у нас есть специальная номинация, где любой может, увидев проект своих друзей, подать заявку на участие в премии. Скажем так, сделать приятный сюрприз своим талантливым коллегам», — рассказал Лущ.
Премия «Евразия» проводится впервые. Но уже стала популярна. Из-за высокого интереса прием заявок продлен до 31 августа. В сентябре состоится экспертная оценка. На следующем этапе, с 6 по 19 октября, пройдет международное голосование. Шорт-листы номинантов по всем категориям будут вынесены на открытое международное онлайн-голосование. Это даст возможность общественности Евразии определить лучших из лучших. Награждение победителей запланировано на 29 октября в Москве.
Учредителем премии является автономная некоммерческая организация «Евразия». Премия проводится в партнерстве с Россотрудничеством.
«Международная премия “Евразия” дает возможность неравнодушным, активным людям самых разных возрастов подавать заявки и реализовать свои самые смелые и дерзкие инициативы. Приятно, что Беларусь находится в числе лидеров по количеству заявок, уже поданных наряду и с Россией, и с Казахстаном, Таджикистаном, еще рядом стран», — рассказал руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси Юрий Макушин.
Уникальный проект.
Белорусский инженер-эколог Яна Тяшкевич придумала уникальный проект и подала заявку на участие в международной премии «Евразии».
«Его особенность в том, чтобы совместить патриотизм и экологические инициативы по вторичной переработке пластика. Мы с ребятами собрали материал, из которого наши партнеры напечатали памятник воину-освободителю», — рассказала Тяшкевич.
Как отметила эколог, в планах — масштабировать проект. В случае победы, команда планирует потратить премию на приобретение 3D-принтера. Это, считает Тяшкевич, поможет реализовывать смелые решения по увековечиванию памяти воинов-освободителей не только в Беларуси, России, но и других государствах Евразии.