Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минюст расширил список экстремистских материалов

Минюст внес еще шесть материалов в список экстремистских.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло еще шесть материалов в список экстремистских, все они были опубликованы в одной группе социальной сети «ВКонтакте», следует из соответствующей базы ведомства.

Согласно опубликованным данным, все они были опубликованы с 18 по 28 января 2023 года в сообществе «Паспорт СССР» во «ВКонтакте». Решением Московского областного суда от 29 мая 2025 года они признаны экстремистскими.

В настоящее время в списке Минюста 5482 экстремистских материала.