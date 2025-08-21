Минюст расширил список экстремистских материалов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло еще шесть материалов в список экстремистских, все они были опубликованы в одной группе социальной сети «ВКонтакте», следует из соответствующей базы ведомства.
Согласно опубликованным данным, все они были опубликованы с 18 по 28 января 2023 года в сообществе «Паспорт СССР» во «ВКонтакте». Решением Московского областного суда от 29 мая 2025 года они признаны экстремистскими.
В настоящее время в списке Минюста 5482 экстремистских материала.