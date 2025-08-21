В Иркутской области отремонтируют дороги к 28 образовательным учреждениям

В Иркутске работы ведут на десяти улицах. Специалисты обновляют покрытие проезжей части, ремонтируют тротуары, устанавливают бордюры, светофоры и пешеходные ограждения. На улице Геологов, по которой можно добраться к школе № 75, работы уже завершены. На семи улицах их завершат осенью. На Байкальской и Рабочей ремонты рассчитаны на два года, их завершат в 2026-м.