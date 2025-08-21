В Иркутской области отремонтируют дороги к 28 образовательным учреждениям

Ремонтные работы проводят на 17 улицах Иркутска, Ангарска, Братска и Усолья-Сибирского по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность участков составляет 22,3 км, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.
В Иркутске работы ведут на десяти улицах. Специалисты обновляют покрытие проезжей части, ремонтируют тротуары, устанавливают бордюры, светофоры и пешеходные ограждения. На улице Геологов, по которой можно добраться к школе № 75, работы уже завершены. На семи улицах их завершат осенью. На Байкальской и Рабочей ремонты рассчитаны на два года, их завершат в 2026-м.
В Ангарске работы идут на четырех улицах. На улице Олега Кошевого, которая ведет к Ангарскому политехническому техникуму, обновляют проезжую часть, меняют бордюрный камень, ремонтируют тротуары и заездные карманы, устанавливают дорожные знаки. Также завершается ремонт улицы Коминтерна на участке от Карла Маркса до Крупской — это 1,4 км. Она ведет к Ангарскому индустриальному техникуму.
В Братске ремонт проводят на двух улицах, ведущих к восьми образовательным учреждениям. А в Усолье-Сибирском обновляют улицы Луначарского протяженностью почти 1,5 км. По ней можно добраться к школам № 16 и № 13. Дорожники меняют инженерные коммуникации и укладывают новый асфальт, после чего установят освещение, тротуары и остановочные пункты. Работы завершат к концу года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.