Эпидемиолог сказала об изъятии из продажи 5000 школьных товаров в Беларуси. Подробности озвучила заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Диана Лось, сообщает БелТА.
По словам специалиста, в период с июля по август 2025 года в стране был проведен огромный плат работы, связанный с контролем за продукцией школьного ассортимента. Так, указанный контроль прошел 841 торговый объект, в 250 из них были найдены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
— Основными нарушениями являлись реализация продукции без маркировки и документов, подтверждающих качество и безопасность. Также нарушались условия хранения и реализации товаров, — привела подробности Диана Лось.
Заведующая отделением отметила, что к административной ответственности привлекли 28 виновных, в том числе четыре юридических лица.
— Вынесено предписание об изъятии из оборота более 5 тысяч единиц товаров. В основном изымалась одежда и школьные ранцы, — заявила специалист.
