Эпидемиолог сказала об изъятии из продажи 5000 школьных товаров в Беларуси

По словам специалиста, в период с июля по август 2025 года в стране был проведен огромный плат работы, связанный с контролем за продукцией школьного ассортимента. Так, указанный контроль прошел 841 торговый объект, в 250 из них были найдены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.