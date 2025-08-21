В Новосибирске началась вакцинация от гриппа: поступило более 370 тысяч доз

В Новосибирской области стартовала кампания по вакцинации от сезонного гриппа. Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирская область. Официально», поступило 374 720 доз российских препаратов — «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, а также «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин, сообщили в паблике «Новосибирская область. Официально».