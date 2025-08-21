В Новосибирске началась вакцинация от гриппа: поступило более 370 тысяч доз

В регион доставили вакцины для взрослых и детей. Прививку можно сделать бесплатно в поликлиниках и во время выездной иммунизации.
В Новосибирской области стартовала кампания по вакцинации от сезонного гриппа. Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирская область. Официально», поступило 374 720 доз российских препаратов — «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, а также «Ультрикс Квадри» для детей и беременных женщин, сообщили в паблике «Новосибирская область. Официально».
Главный специалист по иммунизации региона Татьяна Ивлева отметила, что иммунитет после прививки формируется за 10−14 дней. Поэтому ранний старт кампании в августе позволит защитить жителей до роста заболеваемости ОРВИ.
Особое внимание уделяется группам риска — детям, пожилым людям, пациентам с хроническими заболеваниями, а также представителям профессий с высокой контактной нагрузкой: врачам, учителям, продавцам и транспортникам.
Планируется привить не менее 60% населения области — около 1,67 млн человек. Вакцинацию проводят в поликлиниках, детских садах, школах, а также выездные медбригады в организациях.
Ивлева подчеркнула, что грипп способен вызывать тяжелые осложнения, а вакцинация остается самым надежным способом защиты. Состав препаратов ежегодно обновляется с учетом рекомендаций ВОЗ, которая отслеживает мутации вируса во всем мире.