На День независимости в этом году у узбекистанцев будет всего один дополнительный выходной

Для работников с пятидневной рабочей неделей отдых продлится три дня — это стандартные 30 августа (суббота), 31 августа (воскресенье) и сам праздничный день 1 сентября (понедельник).
Тем, кто работает по шестидневке, повезло ещё меньше: у них выходных только два — 31 августа (воскресенье) и 1 сентября (праздничный день, понедельник).
Дополнительные выходные или переносы дней в этом году не предусмотрены. Так что особенно расслабиться и «погудеть» не получится — уже 2 сентября всем снова на работу и в школу.