Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На День независимости в этом году у узбекистанцев будет всего один дополнительный выходной

Vaib.uz (Узбекистан. 21 августа). В Министерстве труда сообщили, что на День независимости в этом году узбекистанцев ждёт лишь один дополнительный выходной день.

Для работников с пятидневной рабочей неделей отдых продлится три дня — это стандартные 30 августа (суббота), 31 августа (воскресенье) и сам праздничный день 1 сентября (понедельник).

Тем, кто работает по шестидневке, повезло ещё меньше: у них выходных только два — 31 августа (воскресенье) и 1 сентября (праздничный день, понедельник).

Дополнительные выходные или переносы дней в этом году не предусмотрены. Так что особенно расслабиться и «погудеть» не получится — уже 2 сентября всем снова на работу и в школу.