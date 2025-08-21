Команда сотрудников детсада представила Петербург на форуме образования

Управленческая команда детского сада № 109 Адмиралтейского района представила Санкт-Петербург на Всероссийском форуме работников дошкольного образования «Ориентиры Детства 5.0». Мероприятие провели по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в районной администрации.
Форум, собравший более 5 000 специалистов со всей страны, был посвящен повышению статуса педагога и престижа профессии в ходе реализации государственной Стратегии развития образования до 2036 года. В течение двух дней участники обсуждали актуальные вопросы дошкольного образования на конференциях, мастер-классах и дискуссионных площадках.
Заведующая детским садом № 109 Елена Соколова представила авторскую программу дополнительного образования «Мир на страницах детских книг». «Мы разработали комплекс методик, которые помогают педагогам сделать чтение увлекательным процессом, а также создали электронный ресурс для системной работы с книгой», — подчеркнула она.
Слушателями стали более 100 воспитателей и методистов из разных регионов России. Они узнали о инновационных приемах приобщения детей к чтению, методах поддержания устойчивого интереса к литературе, авторских электронных образовательных ресурсах и тематических каталогах детской литературы.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.