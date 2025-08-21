Ричмонд
Туристы скупили билеты на «Новую волну» в Казани

Загрузка гостиниц города выросла до 80%, а в некоторых отелях достигла 100%.

Источник: пресс-служба конкурса «Новая волна»

Практически все билеты на международный фестиваль «Новая волна» в Казани оказались раскуплены — 90% приобрели приезжие гости. Загрузка гостиниц города выросла до 80%, а в некоторых отелях достигла 100%.

Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул историческое значение проведения фестиваля в столице Татарстана. Для мероприятия из «Сириуса» специально доставили 60 фурами сборно-разборный концертный зал New Wave Hall вместимостью 2,8 тысячи зрителей.

Движение на улице Чистопольской и проспекте Ямашева будет частично ограничено с 16:00 до полуночи. На фестивале выступят звезды российской эстрады, включая Филиппа Киркорова, Ирину Аллегрову и Николая Баскова. Российские артисты участвуют в конкурсе на безвозмездной основе.

Ранее на «Новую волну» в Казани прилетел Стас Михайлов.