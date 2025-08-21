Ричмонд
В Барнауле улучшили работу амбулатории

О недочетах пациенты сообщили с помощью QR-кода.

Источник: Национальные проекты России

Пациенты врачебной амбулатории на Краевой улице в Барнауле обратили внимание на то, что ждать приема приходится долго, несмотря на запись. Кроме того, там не было питьевой воды. Разобраться с проблемами помог QR-код.

Администрация медучреждения оперативно отреагировала на обращение — в помещении установили кулер с водой.

Вопрос с задержками тоже решают. Руководство пояснило: прием может длиться дольше в сложных случаях, когда доктору требуется больше времени, чтобы поставить диагноз и выбрать тактику лечения. При этом ожидание пообещали минимизировать.

Врачебную амбулаторию для поликлиники № 1 построили в 2023 году благодаря нацпроекту «Здравоохранение». С 2025 года за ее состоянием следят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

QR-коды для обратной связи есть на всех объектах, которые построили или обновили благодаря нацпроектам. Увидели проблему — сканируйте код и оставляйте отзыв. Каждое обращение обязательно рассмотрят.