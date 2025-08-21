Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 22 августа 2025

Отключение света в Иркутске 22 августа 2025 коснется Ленинского, Свердловского, Правобережного и Октябрьского районов. Судя по информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с плановыми работами, которые пройдут на электрических сетях. Специалистам предстоит восстановить схемы, отремонтировать разъединители и другое.
Отключение света в Иркутске 22 августа 2025.
Работы пройдут по множеству улиц, в том числе на Лесной, Рабочего Штаба, Шевцова, Баррикад, Пискунова, Омулевского и многих других. Все адреса указаны в фотокарточках, представленных ниже.
Временной промежуток везде разный — от 30 минут до нескольких часов. Именно поэтому стоит заранее подготовиться к отключению света в Иркутске 22 августа 2025 — зарядите телефоны и другие гаджеты.
