Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 22 августа 2025

Свет отключат в четырех округах Иркутска 22 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 22 августа 2025 коснется Ленинского, Свердловского, Правобережного и Октябрьского районов. Судя по информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», ограничения связаны с плановыми работами, которые пройдут на электрических сетях. Специалистам предстоит восстановить схемы, отремонтировать разъединители и другое.

Отключение света в Иркутске 22 августа 2025.

Работы пройдут по множеству улиц, в том числе на Лесной, Рабочего Штаба, Шевцова, Баррикад, Пискунова, Омулевского и многих других. Все адреса указаны в фотокарточках, представленных ниже.

Временной промежуток везде разный — от 30 минут до нескольких часов. Именно поэтому стоит заранее подготовиться к отключению света в Иркутске 22 августа 2025 — зарядите телефоны и другие гаджеты.

Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38».