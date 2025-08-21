Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скончался замдиректора нацпарка «Самарская Лука»

Валерий Ульянов, заместитель директора по туризму и рекреации национального парка «Самарская Лука», умер после продолжительной болезни, сообщает пресс-служба парка.

Источник: Коммерсантъ

Он начал работу в парке в 1985 году после окончания Куйбышевского государственного университета. В составе команды Юрия Рощевского Валерий Ульянов участвовал в создании реестров природных достопримечательностей, флоры и фауны, которые до сих пор используются. Затем он покинул нацпарк, но вернулся к работе в 2017 году и занял должность заместителя директора. Он разработал план развития рекреационной деятельности и туризма, провел ребрендинг парка, восстановил родники, создал новые маршруты и инфраструктуру для отдыха. Также он поддержал волонтерский проект «Путь реки».