Две ночи подряд будет перекрыта дорога из Уфы в аэропорт

Особое внимание уделено ночным работам: в ночь с 22 на 23 августа с 22:00 до 07:00 и в ночь с 23 на 24 августа с 22:00 до 10:00 будут полностью перекрыты две крайние левые полосы для укладки асфальтобетонного покрытия.