Две ночи подряд будет перекрыта дорога из Уфы в аэропорт

Дорогу из Уфы в аэропорт перекроют на две ночи.

Источник: Комсомольская правда

На автомобильной магистрали, ведущей к международному аэропорту Уфы, начались работы по ремонту дорожного покрытия. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы продлятся до 30 сентября.

В настоящее время на въезде в город участками закрывается по одной полосе движения для обеспечения безопасности дорожных работ.

Особое внимание уделено ночным работам: в ночь с 22 на 23 августа с 22:00 до 07:00 и в ночь с 23 на 24 августа с 22:00 до 10:00 будут полностью перекрыты две крайние левые полосы для укладки асфальтобетонного покрытия.

Власти города просят горожан учитывать эти ограничения при планировании поездок и по возможности выбирать другие маршруты.

