Две ночи подряд будет перекрыта дорога из Уфы в аэропорт

На автомобильной магистрали, ведущей к международному аэропорту Уфы, начались работы по ремонту дорожного покрытия. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы продлятся до 30 сентября.
В настоящее время на въезде в город участками закрывается по одной полосе движения для обеспечения безопасности дорожных работ.
Особое внимание уделено ночным работам: в ночь с 22 на 23 августа с 22:00 до 07:00 и в ночь с 23 на 24 августа с 22:00 до 10:00 будут полностью перекрыты две крайние левые полосы для укладки асфальтобетонного покрытия.
Власти города просят горожан учитывать эти ограничения при планировании поездок и по возможности выбирать другие маршруты.
