Погибшего на пике Победы омича доставили в морг

Тело альпиниста из Омска Алексея Ермакова, умершего при восхождении на пик Победы в Киргизии, доставили в морг Караколы. Из административного центра Иссык-Кульской области погибшего вскоре собираются транспортировать на Родину. Информацию подтвердили в МЧС Киргизии.
Спасательная операция на высоте продолжается. Труп напарника омича, итальянского альпиниста Луки Синигилья, остается на высоте почти 7000 метров. Его эвакуация может занять 5−6 дней при улучшении погодных условий. Также предполагают гибель двух иранцев, которые последний раз выходили на связь 10 августа. Кроме того, ведутся поиски травмированной россиянки Натальей Наговициной.
Во вторник, 19 августа, помощь пришла к выжившим участникам восхождения — Роману Мокринскому из России и Гюнтеру Зигмунду из Австрии. Сейчас они находятся в Караколе и получают медицинскую помощь.
