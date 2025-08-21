Погибшего на пике Победы омича доставили в морг

Спасательная операция на высоте продолжается. Труп напарника омича, итальянского альпиниста Луки Синигилья, остается на высоте почти 7000 метров. Его эвакуация может занять 5−6 дней при улучшении погодных условий. Также предполагают гибель двух иранцев, которые последний раз выходили на связь 10 августа. Кроме того, ведутся поиски травмированной россиянки Натальей Наговициной.