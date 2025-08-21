В Самаре запретят продажу алкоголя с 22 по 24 августа

В исторической части Самары введут ограничения на продажу алкоголя. С 22 по 24 августа жители не смогут купить спиртное, соответствующее распоряжение опубликовали на сайте областного правительства.
Ограничения вводят из-за проведения фестиваля «ВолгаФест». Продажа алкоголя будет запрещена с 08:00 до 23:00. Запрет будет действовать в границах улиц: Максима Горького, Вилоновской, Красноармейской и Льва Толстого.
Запрет на продажу спиртного не будет распространяться на рестораны и кафе. Напомним, самарцам рассказали, чем удивит фестиваль в этом году. Участников ждет путешествие на остров, песочные галереи и многое другое.