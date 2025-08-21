Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре запретят продажу алкоголя с 22 по 24 августа

В историческом центре Самары не будут продавать алкоголь в дни фестиваля набережных.

Источник: Комсомольская правда

В исторической части Самары введут ограничения на продажу алкоголя. С 22 по 24 августа жители не смогут купить спиртное, соответствующее распоряжение опубликовали на сайте областного правительства.

Ограничения вводят из-за проведения фестиваля «ВолгаФест». Продажа алкоголя будет запрещена с 08:00 до 23:00. Запрет будет действовать в границах улиц: Максима Горького, Вилоновской, Красноармейской и Льва Толстого.

Запрет на продажу спиртного не будет распространяться на рестораны и кафе. Напомним, самарцам рассказали, чем удивит фестиваль в этом году. Участников ждет путешествие на остров, песочные галереи и многое другое.