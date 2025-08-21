Набережные у двух пляжей в Ялте станут пешеходными

Набережные у двух пляжей в Ялте планируют сделать пешеходными. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Набережные у пляжей “Русалка” в Кореизе и “Лягушка” в Алупке станут пешеходными», — говорится в сообщении.
Такое решение принято в связи с большим количеством обращений. Крымчане и жители полуострова пожаловались на стихийную парковку на набережных Кореиза и Алупки. Теперь доступ для машин закроют.
С пятницы, 22 августа, пешеходной станет набережная у пляжа «Русалка» в Кореизе, а с понедельника, 25 августа, — у пляжа «Лягушка» в Алупке.