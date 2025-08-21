Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Набережные у двух пляжей в Ялте станут пешеходными

Они находятся в Кореизе и Алупке.

Источник: пресс-служба администрации Ялты

Набережные у двух пляжей в Ялте планируют сделать пешеходными. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Набережные у пляжей “Русалка” в Кореизе и “Лягушка” в Алупке станут пешеходными», — говорится в сообщении.

Такое решение принято в связи с большим количеством обращений. Крымчане и жители полуострова пожаловались на стихийную парковку на набережных Кореиза и Алупки. Теперь доступ для машин закроют.

С пятницы, 22 августа, пешеходной станет набережная у пляжа «Русалка» в Кореизе, а с понедельника, 25 августа, — у пляжа «Лягушка» в Алупке.