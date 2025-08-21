Обогащение урана в Иране: МАГАТЭ едет в Вашингтон

Как сообщают источники агентства, проведение переговоров обусловлено невозможностью МАГАТЭ провести оценку запасов обогащенного урана в Иране. Данная ситуация сложилась после того, как Тегеран ввел запрет на инспекции агентства на своей территории после ударов по ядерным объектам со стороны Израиля и США, пишут «Ведомости».
В июле министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен прекращать взаимодействие с МАГАТЭ, однако формат этого сотрудничества будет изменен. Согласно новой процедуре, все запросы агентства на проведение инспекций теперь подлежат индивидуальному рассмотрению Высшим советом национальной безопасности Ирана. Как пояснил министр, данная мера направлена на обеспечение безопасности инспекторов МАГАТЭ в условиях риска распространения радиоактивных материалов, который возник после ударов США и Израиля.
2 июля иранский президент Масуд Пезешкиан издал указ о временном прекращении взаимодействия с Международным агентством по атомной энергии. Отмечалось, что данное решение принято в связи с утечками конфиденциальных данных.