Обогащение урана в Иране: МАГАТЭ едет в Вашингтон

В июле министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не намерен прекращать взаимодействие с МАГАТЭ, однако формат этого сотрудничества будет изменен. Согласно новой процедуре, все запросы агентства на проведение инспекций теперь подлежат индивидуальному рассмотрению Высшим советом национальной безопасности Ирана. Как пояснил министр, данная мера направлена на обеспечение безопасности инспекторов МАГАТЭ в условиях риска распространения радиоактивных материалов, который возник после ударов США и Израиля.