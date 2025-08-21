В аэропорту Казани возникли длинные очереди на паспортном контроле. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Пассажиры рейса из Антальи, прибывшего в 22.00 20 августа, ждали своей очереди более 40 минут. Один из пассажиров выразил недовольство скоростью работы пограничной службы. Пресс-служба аэропорта сообщила, что причиной очередей стал прилет крупного лайнера с 560 пассажирами. Для обслуживания рейса был выделен отдельный сектор международного прилета и все доступные кабинки паспортного контроля.
Представители казанского аэропорта признали наличие инфраструктурных ограничений и отметили, что для решения таких моментов сейчас как раз ведутся работы по строительству нового терминала. Пока же в период туристического сезона все службы работают в усиленном режиме, тем не менее пассажиры продолжают сталкиваться с длительными ожиданиями.
Напомним, Казань и китайский Чунцин может связать прямой рейс. Это увеличит турпоток и откроет новые возможности для бизнеса.