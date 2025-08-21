В аэропорту Казани возникли длинные очереди

Представители казанского аэропорта признали наличие инфраструктурных ограничений и отметили, что для решения таких моментов сейчас как раз ведутся работы по строительству нового терминала. Пока же в период туристического сезона все службы работают в усиленном режиме, тем не менее пассажиры продолжают сталкиваться с длительными ожиданиями.