Рыболовный теплоход выставили на торги за 1,8 млн рублей в Ростовской области

В Ростовской области на торги выставили рыболовный теплоход «Виктория». Водный транспорт продается за 1,8 млн рублей. Информация указана на портале «ГИС Торги».
Судно находится в неудовлетворительном состоянии. Корпус сильно пострадал от коррозии, механизмы — в нерабочем состоянии. Теплоход принадлежит должнику и находится под арестом. Место стоянки судна в Ростове-на-Дону.
Торги проводятся по решению судебного пристава. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 сентября, реализуют имущество 2 сентября 2025 года. Претенденты на закупку должны внести задаток до окончания приема заявок.
