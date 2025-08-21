Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыболовный теплоход выставили на торги за 1,8 млн рублей в Ростовской области

На Дону решили продать нерабочий теплоход, поврежденный коррозией.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области на торги выставили рыболовный теплоход «Виктория». Водный транспорт продается за 1,8 млн рублей. Информация указана на портале «ГИС Торги».

Судно находится в неудовлетворительном состоянии. Корпус сильно пострадал от коррозии, механизмы — в нерабочем состоянии. Теплоход принадлежит должнику и находится под арестом. Место стоянки судна в Ростове-на-Дону.

Торги проводятся по решению судебного пристава. Заявки на участие в аукционе принимаются до 1 сентября, реализуют имущество 2 сентября 2025 года. Претенденты на закупку должны внести задаток до окончания приема заявок.

Подпишись на нас в Telegram.