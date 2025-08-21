Омский мститель с арбалетом предстанет перед судом

СУ СК России по Омской области завершил разбирательства по делу против 42-летнего жителя поселка Колосовка. Мужчину обвиняют в угрозе применения насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти. Об этом сообщили 21 августа канал t.me/sledcom_omsk.
По данным следствия, 26 мая нетрезвый фигурант попытался отомстить участковому уполномоченному полиции, составившему протокол за распитие алкоголя в общественных местах. Сельчанин взял дома арбалет и охотничий нож, после чего продемонстрировал сотруднику полиции оружие и высказал угрозы убийством.
Фото: t.me/sledcom_omsk.
Участковый пресек противозаконные действия. Ранее судимого местного жителя заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
