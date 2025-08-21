Омский мститель с арбалетом предстанет перед судом

СУ СК России по Омской области завершил разбирательства по делу против 42-летнего жителя поселка Колосовка. Мужчину обвиняют в угрозе применения насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти. Об этом сообщили 21 августа канал t.me/sledcom_omsk.