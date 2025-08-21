Жители Ростовской области в 2025 году оформили более 10 тысяч детских карт

— Новый учебный год — это новые возможности для самостоятельности. Ребенок вступает во взрослую жизнь, появляются первые карманные расходы на проезд, обед в столовой или небольшие покупки. Родители задумываются о безопасности и удобстве финансовых операций и все чаще выбирают безналичные решения. С начала года более 10 тысяч донских семей уже доверили своим детям первый финансовый инструмент. С помощью детской карты ребенок учится самостоятельности, а родитель получает уверенность в его финансовой безопасности: видит историю операций и контролирует расходы. Это особенно актуально в период участившихся случаев мошеннического воздействия на детей, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.