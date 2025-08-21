Жители Ростовской области в 2025 году оформили более 10 тысяч детских карт

Ростовская область вошла в тройку лидеров по числу оформленных детских банковских карт. С начала года жители Дона получили более 10 тысяч таких карт. Такие данные предоставили аналитики Сбера по результатам исследования, проведенного на Юге и Северном Кавказе за первые семь месяцев 2025 года.
Отмечается, что с приближением 1 сентября интерес жителей региона к детским банковским продуктам увеличивается. Так, в июле спрос на карты для детей и подростков вырос на 19%. Традиционно наибольшее количество заявлений на детскую банковскую карту поступает в августе, когда родители активно готовят детей к началу учебного года. В преддверии школьных будней ребятам нужны средства на транспортные расходы, обеды в столовых и мелкие покупки. К тому же родители могут следить за тратами ребенка, а дети осваивают основы финансовой грамотности.
— Новый учебный год — это новые возможности для самостоятельности. Ребенок вступает во взрослую жизнь, появляются первые карманные расходы на проезд, обед в столовой или небольшие покупки. Родители задумываются о безопасности и удобстве финансовых операций и все чаще выбирают безналичные решения. С начала года более 10 тысяч донских семей уже доверили своим детям первый финансовый инструмент. С помощью детской карты ребенок учится самостоятельности, а родитель получает уверенность в его финансовой безопасности: видит историю операций и контролирует расходы. Это особенно актуально в период участившихся случаев мошеннического воздействия на детей, — рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев.