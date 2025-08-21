Файзуллин и Минниханов открыли в Татарстане четыре футбольных манежа

В четырех районах Татарстана — Арском, Бавлинском, Кукморском, Менделеевском — состоялось сегодня открытие крытых футбольных манежей. По видеосвязи в открытии приняли участие министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр спорта республики Владимир Леонов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
В Татарстане с 2013 года действует программа строительства универсальных площадок и других спортивных сооружений. За прошедшие годы на создание 1194-х объектов выделено около шести миллиардов рублей, заявил Рустам Минниханов.
Новые спортивные сооружения появились не только в больших городах, но и в небольших населенных пунктах. Сегодня по данной программе были открыты четыре крытых футбольных манежа. Раис Татарстана поблагодарил руководство РФ за поддержку этих проектов. Он подчеркнул также, что, благодаря содействию правительства страны, на базе футбольного клуба «Рубин» в столице республики реализуется масштабный проект — Центр развития футбола. Завершение его намечено на конец года. А наличие крытых манежей в районах будет способствовать развитию футбола: дети смогут играть в него круглый год.
Ирек Файзуллин напомнил: развитию спортивной инфраструктуры в Татарстане способствовали такие значимые события, как Универсиада-2013, Чемпионат мира по водным видам спорта в 2015-м. Внимание к спорту руководства Татарстана и муниципалитетов — очень важно, поскольку направлено, в конечном счете, на укрепление здоровья людей. Министр поздравил всех спортсменов с открытием необходимых объектов, пожелал успехов и грядущих побед.
В каждом манеже — игровое поле размером 20×40 метров, есть комфортабельные раздевалки с душевыми и санузлами, а также тренерский кабинет, тренажерный зал. Во всех оборудованы медицинские комнаты, охранно-пожарные посты; они обеспечены спортивным инвентарем и мебелью.
Открытые сегодня объекты помогут привлекать к систематическим занятиям физкультурой и спортом многих людей — это соответствует задачам Государственной программы «Спорт России».
В будущем году по данной программе намечено открыть манежи в Алексеевском, Дрожжановском, Лениногорском, Тюлячинском районах Татарстана.