Файзуллин и Минниханов открыли в Татарстане четыре футбольных манежа

Новые спортивные сооружения появились не только в больших городах, но и в небольших населенных пунктах. Сегодня по данной программе были открыты четыре крытых футбольных манежа. Раис Татарстана поблагодарил руководство РФ за поддержку этих проектов. Он подчеркнул также, что, благодаря содействию правительства страны, на базе футбольного клуба «Рубин» в столице республики реализуется масштабный проект — Центр развития футбола. Завершение его намечено на конец года. А наличие крытых манежей в районах будет способствовать развитию футбола: дети смогут играть в него круглый год.