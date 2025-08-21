15-летний подросток из Башкирии не справился с управлением мопеда и погиб под колесами грузовика

Сегодня вечером, 21 августа, в деревне Ильтуганово Кармаскалинского района Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 15-летний подросток, управлявший мопедом «Комета», не справился с управлением на перекрестке улиц Почтовая и Шоссейная.
Как сообщил глава Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов, после потери управления несовершеннолетний водитель упал под колеса встречного КамАЗа, за рулем которого находился 64-летний местный житель.
От полученных травм подросток скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и криминалисты МВД.
— Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, — заявил Севастьянов.