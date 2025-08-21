Последние новости к вечеру 21 августа 2025 года: главные события

Лавров ответил, когда Путин встретится с Зеленским
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского произойдет только после того, как министрами и экспертами будут проработаны все необходимые вопросы и подготовлены соответствующие рекомендации.
ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР
Как сообщает Минобороны, бойцы группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Александро-Шультино Донецкой Народной Республики.
ФСБ пресекла в Дагестане попытку вывоза секретных военных документов
35-летнего Ядуллу Руфуллаева завербовали СБУ с целью похищения документов российского военно-промышленного комплекса. Он пытался пересечь границу с Азербайджаном через автомобильный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр», но был задержан ФСБ.
В Италии задержали украинца, предварительно, причастного к подрывам «Северных потоков»
Сергей К. был арестован в районе Римини на основании европейского ордера. Предполагается, что он находился на борту парусной яхты «Андромеда», которую использовали диверсанты для подрыва трубопроводов в сентябре 2022 года.
Уиткофф передал Орден Мужества сотруднице ЦРУ, чей сын погиб на Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вручил Орден Мужества, переданный ему президентом России Владимиром Путиным в Москве, семье американца, погибшего в боях на Украине на стороне России в 2024 году.