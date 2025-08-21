Ричмонд
Минпросвещения создаст комиссии по защите чести и достоинства учителей

Минпросвещения и ГД создадут комиссии по защите чести и достоинства учителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Минпросвещения РФ совместно с Госдумой работают над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«По поручению председателя правительства Российской Федерации (Михаила Мишустина — ред.) мы вместе с Государственной Думой работаем над созданием специальных комиссий по защите чести и достоинства учителей», — сказал министр в обращении к августовским педагогическим совещаниям.

Кравцов добавил, что соответствующая инициатива даст новые инструменты для реальной защиты педагогов, а также поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах.

«В рамках министерства также сформируем совет по обеспечению интересов педагогов под моим руководством, все учителя смогут обращаться к нам по любым волнующим их вопросам», — заключил глава Минпросвещения РФ.

