В Иркутской области студентам увеличат пособие по беременности и родам

Ранее студенты оформляли это пособие непосредственно в своих учебных заведениях, и его размер зависел от стипендии. Теперь же они смогут получить полноценную выплату через Соцфонд. Для этого необходимо подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу СФР, приложив справку из медицинского учреждения и подтверждение очной формы обучения.