В Иркутской области студентам увеличат пособие по беременности и родам

С 1 сентября 2025 года студенты Иркутской области начнут получать повышенное пособие по беременности и родам. Как сообщили КП-Иркутск в Отделении Соцфонда региона, их размер вырастет до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения, который составляет 20 489 рублей.
Ранее студенты оформляли это пособие непосредственно в своих учебных заведениях, и его размер зависел от стипендии. Теперь же они смогут получить полноценную выплату через Соцфонд. Для этого необходимо подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или клиентскую службу СФР, приложив справку из медицинского учреждения и подтверждение очной формы обучения.
— Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней, а перечисление средств происходит в следующие 5 дней. Заявления, поданные до 1 сентября, будут обрабатываться по старому порядку — через образовательные организации, — пояснил управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
Размер выплаты будет зависеть от продолжительности отпуска по беременности и родам. При стандартных родах (140 дней) он составит 95 615 рублей, при осложненных (156 дней) — 106 543 рубля, а при многоплодной беременности (194 дня) — 132 495 рублей.
