В небе Молдовы появились дроны: Без паники — это полиция так заботится о безопасности

Десятки дронов появились в небе Молдовы — водители больше не смогут играть в прятки с полицией.
Вместо того чтобы просто стоять на обочине с радаром, полиция теперь запускает 16 «птичек» в час пик над самыми проблемными участками. И теперь любой, кто решит, что он умнее правил, рискует быть пойманным с воздуха.
Один такой любитель срезать путь уже был пойман, когда решил проигнорировать обязательный поворот.
И.о. главы Службы безопасности дорожного движения Павел Апостол рассказал, что пойманные водители, конечно, пытаются оправдаться спешкой. А некоторые даже недовольны, что их поймали таким хитрым способом. Ну, что тут скажешь: поймали — значит, поймали.
Полиция отмечает, что главные «хиты» дорожных нарушений остаются неизменными: превышение скорости, пьяное вождение и «забывчивость» при виде пешеходов.
За первые семь месяцев 2025 года в Молдове произошло более 1200 ДТП, унеся 102 жизни. Так что дроны — это, по их словам, не просто прихоть, а попытка с воздуха навести порядок на дорогах, уточняет mirgagauzia.
