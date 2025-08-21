В Прикамье направлено в суд дело о порче и похищении «Феи Драже»

В Чайковском завершено расследование уголовного дела о вандализме и грабеже. Обвиняемый — 23-летний местный житель, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Как полагает следствие, ночью 11 мая нетрезвый чайковчанин, применив физическую силу, умышленно сорвал установленный на бортике фонтана на центральной площади в Чайковском арт-объект «Фея Драже», осквернив его и приведя в непригодность. Затем фигурант скрылся вместе с арт-объектом. Собственнику был причинен имущественный ущерб на сумму 250 тысяч рублей.
Теперь уголовное дело передано в суд.