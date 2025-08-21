На дорогах Ингушетии установят еще четыре светофора

Установка новых светофоров предусмотрена в ходе капитального ремонта участка дороги. Кроме того, четыре новых светофора были смонтированы во время обновления улицы Плиева в городе Сунже. В текущем году в регионе устанавливают не только светофоры, но и дорожные знаки, обустраивают пешеходные переходы, искусственные неровности и многие другие элементы.