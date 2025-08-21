На дорогах Ингушетии установят еще четыре светофора

Устройство еще четырех светофоров на самых оживленных участках дороги Карабулак — Яндаре запланировано в Республике Ингушетии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Ингушавтодоре».
Установка новых светофоров предусмотрена в ходе капитального ремонта участка дороги. Кроме того, четыре новых светофора были смонтированы во время обновления улицы Плиева в городе Сунже. В текущем году в регионе устанавливают не только светофоры, но и дорожные знаки, обустраивают пешеходные переходы, искусственные неровности и многие другие элементы.
«Светофоры играют важную роль в организации дорожного движения… Особенно это важно вблизи образовательных учреждений и мест с большим потоком людей. В нашем регионе ежегодно проводится модернизация светофоров, что значительно повышает уровень безопасности на дорогах. Надеемся, что эти усилия продолжат приносить положительные результаты», — сказал министр автомобильных дорог Республики Ингушетия Батыр Хаматханов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.