На дорогах Ингушетии установят еще четыре светофора

Они появятся на участке трассы Карабулак — Яндаре.

Устройство еще четырех светофоров на самых оживленных участках дороги Карабулак — Яндаре запланировано в Республике Ингушетии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в «Ингушавтодоре».

Установка новых светофоров предусмотрена в ходе капитального ремонта участка дороги. Кроме того, четыре новых светофора были смонтированы во время обновления улицы Плиева в городе Сунже. В текущем году в регионе устанавливают не только светофоры, но и дорожные знаки, обустраивают пешеходные переходы, искусственные неровности и многие другие элементы.

«Светофоры играют важную роль в организации дорожного движения… Особенно это важно вблизи образовательных учреждений и мест с большим потоком людей. В нашем регионе ежегодно проводится модернизация светофоров, что значительно повышает уровень безопасности на дорогах. Надеемся, что эти усилия продолжат приносить положительные результаты», — сказал министр автомобильных дорог Республики Ингушетия Батыр Хаматханов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.