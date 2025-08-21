«Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади

По словам корреспондента, на фестивале заметно доминировала реклама букмекера «Винлайн». Она была не только в виде инсталляций, но и на больших экранах с видеороликами, что вызывало у некоторых жителей недовольство. Явная, «в лоб» реклама смутила горожан, и многие подходили к ней с явным сопротивлением, хотя интерактивные элементы, вроде крупной игровой фишки, пытались удерживать внимание. Отметим, что на мероприятие пришло большое количество детей и подростков.