Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади

Сегодня, 21 августа, на Дворцовой площади впервые развернулось футбольное поле, подготовленное специально для «Зенита». Сине-бело-голубые провели открытую тренировку и пообщались с болельщиками в самом сердце Петербурга. За игрой понаблюдала корреспондент «МК в Питере» Камилла Латыпова.

42

В 15:30 на площадь приехала основная команда. Атмосфера была праздничной: группа поддержки развивала флаги, звучали кричалки от болельщиков, а трибуны заполнили зрители и почетные гости.

Перед началом игры главный тренер клуба Сергей Семак пообщался с журналистами и прокомментировал событие: он сообщил, что газон, использованный на площади, позже передадут в детский дом.

Семак также прокомментировал текущее место «Зенита» в турнирной таблице.

«Я думаю, что мы должны заниматься своим делом, будут игры, и очки придут. Конечно, это не тот старт, на который мы все рассчитывали. Но я думаю, что единственный путь исправляться — это работать, трудиться, набирать очки», — рассказал тренер.

Ведущий мероприятия отметил, что в школах «Зенита» в Петербурге на данный момент занимается около 10 000 детей.

После общего фотографирования на поле прошел дружеский матч с участием юных воспитанников школ «Зенита» и игроков основного состава. В центре внимания оказалась одна из маленьких футболисток — Полина, левый полузащитник, которую ведущий назвал «юной футбольной принцессой».

В 16:15 прошла масштабная автограф-сессия: футболисты вышли к публике, многие передавали через перила детей, чтобы получить подписи. Корреспондент «МК в Питере» отмечала, что жители города сплотились, передавая игрокам свои вещи для автографов и давки не было.

Удалось пообщаться и с полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым. Отвечая на вопрос, хотел бы он повторить сегодняшний опыт на Дворцовой, футболист признался: «Если предстоит, то, конечно, потренировались бы. Но это же для болельщиков делается, а не для нас».

В 17:00 основная команда покинула площадь, однако фестиваль продолжился для всех участников, подарив городу уникальную возможность увидеть любимых футболистов в самом сердце Петербурга.

Также, «Зенит» устроил забавную акцию по окрашиванию волос у участников фестиваля. В результате многие гости и горожане покинули площадь с ярко-синими волосами, став своеобразным живым отражением клубной символики.

По словам корреспондента, на фестивале заметно доминировала реклама букмекера «Винлайн». Она была не только в виде инсталляций, но и на больших экранах с видеороликами, что вызывало у некоторых жителей недовольство. Явная, «в лоб» реклама смутила горожан, и многие подходили к ней с явным сопротивлением, хотя интерактивные элементы, вроде крупной игровой фишки, пытались удерживать внимание. Отметим, что на мероприятие пришло большое количество детей и подростков.