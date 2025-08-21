«Зенит» провел открытую тренировку на Дворцовой площади

В 15:30 на площадь приехала основная команда. Атмосфера была праздничной: группа поддержки развивала флаги, звучали кричалки от болельщиков, а трибуны заполнили зрители и почетные гости.
Перед началом игры главный тренер клуба Сергей Семак пообщался с журналистами и прокомментировал событие: он сообщил, что газон, использованный на площади, позже передадут в детский дом.
Семак также прокомментировал текущее место «Зенита» в турнирной таблице.
«Я думаю, что мы должны заниматься своим делом, будут игры, и очки придут. Конечно, это не тот старт, на который мы все рассчитывали. Но я думаю, что единственный путь исправляться — это работать, трудиться, набирать очки», — рассказал тренер.
Ведущий мероприятия отметил, что в школах «Зенита» в Петербурге на данный момент занимается около 10 000 детей.
После общего фотографирования на поле прошел дружеский матч с участием юных воспитанников школ «Зенита» и игроков основного состава. В центре внимания оказалась одна из маленьких футболисток — Полина, левый полузащитник, которую ведущий назвал «юной футбольной принцессой».
В 16:15 прошла масштабная автограф-сессия: футболисты вышли к публике, многие передавали через перила детей, чтобы получить подписи. Корреспондент «МК в Питере» отмечала, что жители города сплотились, передавая игрокам свои вещи для автографов и давки не было.
Удалось пообщаться и с полузащитником «Зенита» Андреем Мостовым. Отвечая на вопрос, хотел бы он повторить сегодняшний опыт на Дворцовой, футболист признался: «Если предстоит, то, конечно, потренировались бы. Но это же для болельщиков делается, а не для нас».
В 17:00 основная команда покинула площадь, однако фестиваль продолжился для всех участников, подарив городу уникальную возможность увидеть любимых футболистов в самом сердце Петербурга.
Также, «Зенит» устроил забавную акцию по окрашиванию волос у участников фестиваля. В результате многие гости и горожане покинули площадь с ярко-синими волосами, став своеобразным живым отражением клубной символики.
По словам корреспондента, на фестивале заметно доминировала реклама букмекера «Винлайн». Она была не только в виде инсталляций, но и на больших экранах с видеороликами, что вызывало у некоторых жителей недовольство. Явная, «в лоб» реклама смутила горожан, и многие подходили к ней с явным сопротивлением, хотя интерактивные элементы, вроде крупной игровой фишки, пытались удерживать внимание. Отметим, что на мероприятие пришло большое количество детей и подростков.